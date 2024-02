ACM Research Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Bei Acm Research zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings gibt es eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Acm Research-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 15,37 USD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 19,78 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine positive Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 88,92 Prozent erzielt, was jedoch deutlich unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" fällt die Performance der Aktie negativ aus, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Meinungen der Analysten überwiegend neutral bis gut sind, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 13,9 USD liegt, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Acm Research-Aktie, mit positiven und negativen Faktoren, die zu einer neutralen Gesamtempfehlung führen.