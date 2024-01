ACM Research Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Aktie der Acm Research wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 1 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 13,9 USD, was einer Erwartung von -18,38 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 17,03 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 14,29 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,03 USD, was einer positiven Abweichung von 19,17 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der 50-Tages-Durchschnitt von 17,09 USD liegt nahe dem aktuellen Schlusskurs und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Acm Research-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Acm Research in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Acm Research eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anleger. Insgesamt erhält Acm Research von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.