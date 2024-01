ACM Research Aktie: Reagiert die Aktie?

Das Anleger-Sentiment für Acm Research ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen die Stimmung eher negativ war. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine eindeutig positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Acm Research eine neutrale Empfehlung. Der RSI7 Wert beträgt 66,59, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 50,87, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse ergibt ein "Gut"-Signal für den aktuellen Kurs der Acm Research-Aktie. Der Kurs von 17 USD liegt mit einer Entfernung von +19,38 Prozent vom GD200 bei 14,24 USD. Allerdings zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 17,15 USD, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Acm Research-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Acm Research-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das Durchschnittskursziel der Analysten beträgt 13,9 USD, was auf ein Abwärtspotenzial von -18,24 Prozent hindeutet. Somit erhält Acm Research ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.