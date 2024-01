ACM Research Aktie: Es geht auch anders!

Acm Research hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine herausragende Rendite von 153,44 Prozent erzielt, was 144 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Acm Research mit 127,42 Prozent deutlich darüber, während die Branche im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 26,01 Prozent verzeichnete. Diese starke Entwicklung führte zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Acm Research hat sich in den letzten Wochen eine negative Veränderung gezeigt. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in diesem Bereich führt. Die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend erhält Acm Research daher in diesem Bereich eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Acm Research-Aktie aktuell 14,21 USD über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (17,17 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,85 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Acm Research-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Acm Research im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,13 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".