ACI Worldwide Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Aci Worldwide-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im letzten Monat im Vergleich zu früheren Zeiträumen nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aci Worldwide-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Bewertungen von Analysten zeigt, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen alle positiv waren, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 35,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 15,18 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +23,13 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine Abweichung von +3,04 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Aci Worldwide derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,21 Prozent liegt. In dieser Kategorie erhält die Aci Worldwide-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der niedrigeren Dividendenrendite im Vergleich zur "Software"-Branche.