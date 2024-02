ACI Worldwide Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Aci Worldwide schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Softwareunternehmen. Mit einem Unterschied von 2,21 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,21 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen überwiegend eine positive Stimmungslage. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Aci Worldwide gesprochen. Dadurch bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Aci Worldwide innerhalb von 7 Tagen überverkauft sind, mit einem RSI-Wert von 23,65. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 44 eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse der Aci Worldwide-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 25 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 31,84 USD, was einem Unterschied von +27,36 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, wodurch die Aci Worldwide-Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält Aci Worldwide für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.