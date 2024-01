Byotrol Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Byotrol bei 22, was bedeutet, dass die Börse 22,13 Euro für jeden Euro Gewinn von Byotrol zahlt. Dieser Wert ist 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 102 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist, weshalb er auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) von Byotrol liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt ebenfalls bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Byotrol beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,79 %. Aufgrund dieser Differenz von 4,79 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Byotrol zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Byotrol war in einem längeren Zeitraum kaum erkennbar. Daher wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft.