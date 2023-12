ACI Worldwide Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Aci Worldwide-Aktie wurde von insgesamt 2 Analysten bewertet, wobei beide Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,5 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 29,73 USD einem potenziellen Anstieg um 19,41 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine positive Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verbesserung für Aci Worldwide festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch durchschnittlich, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Aci Worldwide als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 27,01 insgesamt 56 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine weitere positive Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) für Aci Worldwide einen überverkauften Zustand auf 7-Tage-Basis, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 30,16 liegt.

Zusammenfassend erhält die Aci Worldwide-Aktie von den Analysten eine überwiegend positive Bewertung, sowohl in Bezug auf die Fundamentaldaten als auch das Sentiment und den technischen Indikatoren.