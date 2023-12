ACI Worldwide Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Aci Worldwide-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, da sie ein Kurspotenzial von 19,45 Prozent aufweist. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 35,5 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 29,72 USD liegt. Insgesamt erhält Aci Worldwide daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Aci Worldwide jedoch eine Rendite von 0 Prozent auf, was 2,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments in der Branche eher unrentabel und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung vonseiten der Redaktion.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich jedoch, dass das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Aktie derzeit bei 27,01 liegt und damit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 60. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Aci Worldwide eine Performance von 35,1 Prozent, was eine Outperformance von +34,95 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 36,01 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.