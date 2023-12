ACI Worldwide Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Blockchain Industries":

Die Analysteneinschätzung für Aci Worldwide fällt insgesamt positiv aus, da 2 Kaufempfehlungen und keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 35,5 USD, was einem potenziellen Anstieg von 16,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage verzeichnet, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat dagegen leicht abgenommen. Insgesamt erhält Aci Worldwide in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Aci Worldwide als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 27,01 insgesamt 54 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aci Worldwide bei 24,31 USD verläuft, was eine positive Bewertung zur Folge hat. Der Abstand des Aktienkurses von 30,6 USD zu diesem Wert beträgt +25,87 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Differenz bei +17,51 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.

