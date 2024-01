ACI Worldwide Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Aktie von Aci Worldwide wurde in einer technischen Analyse bewertet, die auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage basiert. Dabei ergab sich ein Durchschnitt von 24,31 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 30,6 USD, was einem Unterschied von +25,87 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wurde die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 26,04 USD wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs um +17,51 Prozent darüber lag. Somit erhielt die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in der einfachen Charttechnik führte.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 27 auf. Das bedeutet, dass die Börse 27,01 Euro für jeden Euro Gewinn von Aci Worldwide zahlt. Im Vergleich zur Branche liegt der Wert um 54 Prozent niedriger, was das Unternehmen als unterbewertet erscheinen lässt. Daher wurde der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Aci Worldwide derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei 2,25 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wurden auch in den Diskussionen auf sozialen Medien analysiert. Dabei zeigte sich, dass in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser positiven Signale wurde das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft, was zu der Auffassung führt, dass die Aktie von Aci Worldwide bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.