ACI Worldwide Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Aci Worldwide-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 42 erreicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 48,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Aci Worldwide.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aci Worldwide bei 25,06 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 30,56 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +21,95 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Demgegenüber liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit bei 29,98 USD, was die Aktie mit +1,93 Prozent Abstand zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf die Dividende ist Aci Worldwide mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,24 %) als niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 29,13, was 51 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 59. Daher wird der Titel unterbewertet und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.