ACI Worldwide Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aci Worldwide-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,19 USD, was einer Abweichung von +26,33 Prozent zum aktuellen Aktienkurs (30,56 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 25,5 USD zeigt eine positive Abweichung von +19,84 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aci Worldwide überwiegend positiv diskutiert, nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen zeigt sich jedoch vor allem Interesse an negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmungslage in den letzten vier Wochen. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 29 auf, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (24,23) bestätigt diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Aci Worldwide basierend auf dem RSI.

Sollten ACI Worldwide Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich ACI Worldwide jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen ACI Worldwide-Analyse.

ACI Worldwide: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...