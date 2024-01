ACI Worldwide Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Analystenbewertung für Aci Worldwide in den letzten 12 Monaten zeigt, dass das Unternehmen 2 Mal ein "Gut" und kein Mal ein "Neutral" oder "Schlecht" erhalten hat. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs von 29,33 USD wird von den Analysten betrachtet, die eine Entwicklung von 21,04 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 35,5 USD festlegen. Diese Prognose wird als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aci Worldwide 27, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Softwarebranche, die im Durchschnitt ein KGV von 58 haben, als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Aci Worldwide eine Performance von 35,1 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Software" eine Outperformance von +24,34 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,38 Prozent hatte, liegt Aci Worldwide mit 25,72 Prozent über diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz im Internet, so zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Aci Worldwide, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, so dass das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.