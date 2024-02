ACI Worldwide Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Analystenmeinungen zu Aci Worldwide sind überwiegend positiv, da 2 positive und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Aci Worldwide liegt bei 35,5 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 18,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Unternehmen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Aci Worldwide zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Bei der Analyse des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine deutliche Veränderung, weshalb die Aktie hier ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für Aci Worldwide basierend auf den Analystenempfehlungen, dem RSI und dem Anleger-Sentiment, während der Buzz in den sozialen Medien neutral ist.