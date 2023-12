ACE Convergence Acquisition Aktie: Der absolute Knall!

Die Diskussionen über Tempo Automation auf den sozialen Medien deuten auf eine negative Anlegerstimmung hin. In den letzten zwei Wochen haben sich insgesamt viele negative Meinungen und Kommentare angesammelt, und auch die diskutierten Themen waren vorwiegend negativ. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft werden sollte.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Tempo Automation-Aktie stattgefunden. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 3 USD, was ein Aufwärtspotential von 599900 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0.0005 USD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Tempo Automation derzeit überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Allerdings wird das Wertpapier beim 25-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Tempo Automation-Aktie deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung, das Analystenrating und die technische Analyse der Tempo Automation-Aktie.