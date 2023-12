ACE Convergence Acquisition Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Tempo Automation-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,33 USD gehabt. Der letzte Schlusskurs von 0,001 USD weicht hiervon um -99,7 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,05 USD liegt derzeit mit einem Schlusskurs von -98 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich für Tempo Automation eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Analysten bewerten die Aktie von Tempo Automation langfristig als "Gut", basierend auf 18 vorliegenden Bewertungen: 2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 4 USD, was einer Erwartung von 399900 Prozent entspricht und somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung zur Folge hat.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tempo Automation liegt bei 52,45, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 51 eine neutrale Situation.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Tempo Automation-Aktie basierend auf verschiedenen Kennzahlen und Analysen.