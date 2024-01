ACEA ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für Acea Spa beträgt der RSI-Wert derzeit 25,96, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Dies wird als "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 35, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Acea Spa eingestellt waren. Es gab fünf positive und ein negatives Stimmungsbild, während an acht Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse wird Acea Spa daher als "Neutral" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Acea Spa mit 13,89 EUR 15,08 Prozent über dem GD200 (12,07 EUR), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 12,48 EUR auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktienkurs von Acea Spa, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen, als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.