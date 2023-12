ABx Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Abx-Aktie wird durch verschiedene technische Indikatoren bewertet, um festzustellen, ob sich der Wert in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, wird hierbei betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,09 AUD, wobei der letzte Schlusskurs bei 0,074 AUD liegt, was einer Abweichung von -17,78 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Abx-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,07 AUD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit eine Abweichung von +5,71 Prozent ergibt. In diesem Fall ergibt sich daher ein "Gut"-Rating. Zusammenfassend wird die Abx-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Messung des Sentiments und Buzz ergibt eine positive Stimmung mit einer Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen. Lediglich die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was jedoch insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Abx-Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis bei 42,86 und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Abx-Aktie.