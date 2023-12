ABx Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Die technische Analyse der Abx-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 0,09 AUD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,074 AUD um -17,78 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,07 AUD, was einer Abweichung von +5,71 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Abx liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 47,22 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als eher neutral. Die meisten Kommentare und Beiträge zu diesem Wert waren neutral, was zu der Einstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktivität in Bezug auf die Abx-Aktie mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Abx zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristiges Stimmungsbild, das als "Schlecht" eingestuft wird.