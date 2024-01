ABgax Aktie: Das war abzusehen!

Die technische Analyse der Aktie von Sagax zeigt, dass sie sich derzeit um +11,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, befindet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +17,19 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz hervorbringt. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Wert für Sagax.

Die Anleger-Stimmung bei Sagax in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sagax zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" auf der 7-Tage-RSI-Basis. Auf der 25-Tage-RSI-Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird Sagax daher mit "Schlecht" für den 7-Tage-RSI und "Neutral" für den 25-Tage-RSI bewertet.