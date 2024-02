ABVC Biopharma Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Abvc Biopharma-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 76, was auf eine Überkauftheit hinweist. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 59,43, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Abvc Biopharma.

Die Anleger-Stimmung zu Abvc Biopharma war in sozialen Medien positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Die Dividendenrendite für Abvc Biopharma beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Abvc Biopharma in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde jedoch auch eine steigende Aufmerksamkeit für die Aktie festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.