ABVC Biopharma Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Abvc Biopharma wird derzeit basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,91 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (1,05 USD) um -73,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,18 USD zeigt eine Abweichung von -11,02 Prozent. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" einzustufen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Abvc Biopharma besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (2,51 %) ist die Dividende von Abvc Biopharma mit 0 % niedriger zu bewerten, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Abvc Biopharma aktuell 67,8, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, wird die Aktie mit einem Wert von 52 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt resultiert daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".