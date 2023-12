ABVC Biopharma Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um abzuschätzen, ob ein bestimmter Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Abvc Biopharma betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI liegt bei 88,89 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Abvc Biopharma weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese gemessen am aktuellen Kursniveau 0 Prozent, was 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik von Abvc Biopharma.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Abvc Biopharma von den überwiegend privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für die Abvc Biopharma-Aktie basierend auf dem RSI, der Dividendenpolitik, der Anlegerstimmung und dem Sentiment und Buzz.