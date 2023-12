ABO Wind Aktie – operativ stark. Günstig bewertet. Und doch nur ein BEOBACHTEN für den Platow Brief. Warum?

Abo Wind noch energielos. – Der in der ao-HV v. 27.10. beschlossene Rechtsformwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) wird sich bei Abo Wind verzögern – und damit auch die Umbenennung in Abo Energy. Der Grund: Minderheitsaktionäre sehen sich in dem Formwechsel benachteiligt (vgl. PB. v. 25.8.) und haben in Frankfurt eíne Anfechtungsklage eingereicht. Den operativen Fortschritten stehen somit strukturelle Schwierigkeiten entgegen, die sich in der Performance der Aktie (41,00 Euro;

DE0005760029) mit einem YTD-Verlust von 44% ohne charttechnische Unterstützung widerspiegeln.