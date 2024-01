ABO WIND AG Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse der Abo Wind-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 55,95 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 40,9 EUR, was einem Unterschied von -26,9 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt häufig analysiert. Der aktuelle 50-Tages-Durchschnitt beträgt 42,85 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -4,55 Prozent auf ähnlichem Niveau liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingeschätzt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Abo Wind in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Abo Wind gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Abo Wind-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 45,68 und der RSI25 bei 59,75, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

