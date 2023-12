ABO WIND AG Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Aktie von Abo Wind wird nicht nur anhand harter Faktoren bewertet, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität im Internet die übliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Abo Wind eher neutral diskutiert. An vier Tagen war die Stimmung positiv, während an insgesamt fünf Tagen neutral eingestellt wurde. Aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Abo Wind derzeit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 57,2 EUR, während der Kurs der Aktie bei 40,2 EUR liegt, was einer Abweichung von -29,72 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ebenfalls eine Abweichung von -8,51 Prozent, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als neutral bewertet wird. Der RSI liegt bei 44,44 für 7 Tage und bei 66 für 25 Tage. Beide Werte weisen auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

ABO WIND AG kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich ABO WIND AG jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen ABO WIND AG-Analyse.

ABO WIND AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...