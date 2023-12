ABO WIND AG Aktie: Was könnte passieren?

Die Bewertung von Abo Wind basierend auf Sentiment und Buzz zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Die Aktie hat dabei eine übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Abo Wind in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Abo Wind-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Werte. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (45) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (59,75) erhalten eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Abo Wind.

Die Anleger-Stimmung bei Abo Wind in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Abo Wind-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs der Aktie verläuft um -26,9 Prozent über dem GD200-Wert von 55,95 EUR. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 42,85 EUR, was einer Abweichung von -4,55 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral" für Abo Wind.

Sollten ABO WIND AG Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich ABO WIND AG jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen ABO WIND AG-Analyse.

ABO WIND AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...