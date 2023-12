ABO WIND AG Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Anleger: Das Anleger-Sentiment für Abo Wind basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde eher neutral über das Unternehmen diskutiert. An drei Tagen war die Stimmung positiv, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. In den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und bewertet diese zwischen 0 und 100. Der RSI für Abo Wind liegt bei 83,33, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 73 und deutet ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Abo Wind-Aktie von 39 EUR mit einer Entfernung von -31,42 Prozent vom GD200 (56,87 EUR) ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 43,59 EUR und einem Abstand von -10,53 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Somit wird der Kurs der Abo Wind-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Abo Wind in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen ein gemischtes Bild für Abo Wind, wobei das Anleger-Sentiment aktuell positiv ist, der RSI jedoch auf überkaufte Situationen hinweist und die technische Analyse auf ein negatives Signal deutet. Die Kommunikationsfrequenz und Stimmungslage in sozialen Medien haben sich jedoch nicht wesentlich verändert.

