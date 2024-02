ABO WIND AG Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Abo Wind-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, die zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 51,07 EUR liegt. Dies ist nahe am letzten Schlusskurs von 51,8 EUR (+1,43 Prozent), und daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn der gleitende Durchschnitt jedoch auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein Wert von 43,08 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem Wert (+20,24 Prozent). Daher wird die Aktie in diesem Fall mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Abo Wind eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch kaum vorhanden, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung seitens der Redaktion führt. Auch die positiven Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, tragen zu dieser Einschätzung bei.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Abo Wind-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage ist 26,02, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 30,07 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

