ABO WIND AG Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Das Anleger-Sentiment für Abo Wind war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. An vier Tagen war die Stimmung positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Abo Wind insgesamt als "Gut".

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu den vergangenen Monaten normal war, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" ausfällt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse liefert ebenfalls ein eher negatives Bild. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Abo Wind liegt bei 57,2 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 40,2 EUR liegt, was einer Abweichung von -29,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 43,94 EUR resultiert in einer Abweichung von -8,51 Prozent und wird daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Abo Wind in dieser Kategorie das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Abo Wind liegt bei 44,44, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Abo Wind auch in dieser Kategorie die Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen eine insgesamt neutrale oder schlechte Einschätzung für die Abo Wind Aktie, basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Buzz im Netz und der technischen Analyse.

