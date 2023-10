ABO WIND AG Aktie: Alles unter Kontrolle?

Laut der technischen Analyse hat die Abo Wind-Aktie in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -32,03 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 64,73 EUR gezeigt. Eine ähnliche negative Abweichung von -10,73 Prozent ergibt sich auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (49,29 EUR). Insgesamt wird die Abo Wind-Aktie somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Abo Wind ist insgesamt positiv. Die Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigen positive Äußerungen und Meinungen in den letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität rund um Abo Wind ist durchschnittlich, was auf eine mittlere Diskussionsaktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Abo Wind in diesem Punkt also als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell zeigt der RSI für Abo Wind einen Wert von 83,33, was auf eine überkaufte Aktie hinweist. Auch der RSI25-Wert von 70 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird das RSI-Signal daher als "Schlecht" eingestuft.

