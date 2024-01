ABO Invest Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Clearvise-Aktie wird in einer technischen Analyse bewertet, wobei der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,2 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2,14 EUR weicht um -2,73 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,09 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,39 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zur Beurteilung, ob die Clearvise-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 49,33 keine überkaufte oder überverkaufte Situation, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Stimmungsänderungen und Diskussionsintensität erhält die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität im letzten Monat durchschnittlich war.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigt jedoch eine überwiegend positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion führt. Über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Clearvise diskutiert.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment der Clearvise-Aktie.