ABO Invest Aktie: Ein handfester Grund

In den letzten zwei Wochen wurde über Clearvise in den sozialen Medien besonders positiv diskutiert, was dazu führt, dass das Stimmungsbarometer an neun Tagen in die positive Richtung zeigt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Die Diskussionsintensität rund um Clearvise ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu verzeichnen ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie der Clearvise verläuft aktuell bei 2,2 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 2,08 EUR aus dem Handel ging. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund eines Abstands von -5,45 Prozent. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 2,06 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Clearvise liegt bei 66,67, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Clearvise daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".