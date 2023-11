ABO Invest Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Clearvise-Aktie zeigt eine Überkauft-Situation an, basierend auf den letzten 7 Tagen. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung. Vergleicht man jedoch den RSI der letzten 7 Tage mit dem RSI der letzten 25 Tage, wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein schlechtes Rating.

In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen über die Clearvise-Aktie geäußert. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Aufgrund dessen ergibt sich eine gute Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Clearvise-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 2,29 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,9 EUR, was einer Abweichung von -17,03 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, mit einer Abweichung von -8,65 Prozent. Somit erhält die Clearvise-Aktie eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für die Clearvise-Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Daher erhält die Aktie eine gute Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.