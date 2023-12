ABO Invest Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Clearvise war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. In den Diskussionen in den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Themen behandelt, und es gab keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Insgesamt erhält Clearvise von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 2,07 EUR eine negative Differenz von -5,91 Prozent zum GD200 (2,2 EUR). Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,05 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +0,98 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Clearvise-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für Clearvise. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Clearvise. Sowohl der RSI7 mit 60 Punkten als auch der RSI25 mit einem Wert von 48 deuten darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Clearvise in den verschiedenen Analysen eine überwiegende "Neutral"-Bewertung.