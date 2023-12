ABO Invest Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch verstärkte positive Themen bezüglich des Unternehmens Clearvise. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und schätzt das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" ein.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -3,17 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Clearvise-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,21 EUR mit dem aktuellen Kurs (2,14 EUR) vergleicht. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt auch hier der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,39 Prozent). Auch hier erhält die Clearvise-Aktie daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich auch über einen längeren Zeitraum interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate ziehen. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität hervorgebracht und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Clearvise in diesem Punkt daher die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Clearvise-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (43,06) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Clearvise.