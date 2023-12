ABO Invest Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Clearvise-Aktie liegt bei 50 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 43,06 aufweist. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Clearvise.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Clearvise weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht somit einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Clearvise in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -3,17 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führt zu einem "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur wenigen neutralen Einstellungen. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Clearvise unterhalten. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.