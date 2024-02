ABO Invest Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Die Intensität und Tiefe dieser Diskussionen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Clearvise wurde von Clearvise in Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien mit einer starken Aktivität bewertet und als "Gut" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen rund um Clearvise in den sozialen Medien spiegeln deutlich das positive Signal wider. In den letzten Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Clearvise mit einem aktuellen Kurs von 1,98 EUR der gleitende Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage um -6,16 Prozent unterschreitet, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Ebenso liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei -8,76 Prozent, was die Einstufung für diesen Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Clearvise liegt bei 90,91, was als überkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung von "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 67 auf und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Clearvise daher eine Einstufung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Insgesamt zeichnet sich ein gemischtes Bild ab, wobei die Diskussionen in den sozialen Medien und die langfristige Stimmungsänderung positiv sind, während die technische Analyse und der Relative Strength Index auf eher negative Einschätzungen hindeuten. Anleger sollten diese verschiedenen Faktoren bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.