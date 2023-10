ABOUT YOU auf Kurs: Wachstum beschleunigt und Marge deutlich verbessert

Die ABOUT YOU Group, mit einem der am schnellsten wachsenden Online-Fashion-Stores und einer der modernsten B2B-Sparten in Europa, steigerte den Umsatz im zweiten Quartal leicht um 2,1% auf 439,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum vorangegangenen Quartal verzeichnete die ABOUT YOU Group eine leichte Beschleunigung des Wachstums. Durch effizientere Kostenstrukturen in der Logistik und im Marketing erzielte die Group deutliche Fortschritte auf dem Weg zur Gewinnschwelle auf Ebene des bereinigten EBITDA.

„Nachhaltige Profitabilität ist und bleibt unser Ziel. Die Verbesserung unserer Kostenstrukturen ist sowohl erfreulich als auch erforderlich, um die Gewinnschwelle auf Basis des bereinigten EBITDA im laufenden Geschäftsjahr zu erreichen“, so Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO der ABOUT YOU Group. „Wir haben unser Umsatzwachstum vorangetrieben und steigende Kunden- und Bestellzahlen verzeichnet, trotz herausfordernder Verbraucherstimmung. Sobald die Markterholung einsetzt, werden wir die Potenziale unseres Geschäftsmodells konsequent nutzen, um das Umsatzwachstum weiter zu beschleunigen und dauerhaft profitabel zu sein.“

Der Fokus auf Profitabilität führte zu einer deutlichen Verbesserung der Marge und des bereinigten EBITDA in Höhe von -12,9 Mio. EUR im zweiten Quartal, gegenüber -42,8 Mio. EUR im Vorjahr. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von -2,9% (-9,9% im Vorjahr).

Im zweiten Quartal verringerte ABOUT YOU die Fulfillmentkosten erheblich um 14,7% auf 104,5 Mio. EUR und die Marketingkosten um 41,8% auf 39,7 Mio. EUR. Auch die Kosten-Umsatzquoten sanken im Vergleich zum Vorjahr signifikant auf 23,8% respektive 9,0%.

Zur Trendwende im Fulfillment trugen der Wegfall von Einmalkosten für den Ausbau des Distributionsnetzwerks, die nachlassende Inflationsdynamik und Maßnahmen zur Verringerung der Kosten pro Bestellung bei. Die Einsparungen im Marketing waren das Ergebnis der reduzierten Kampagnen- und Eventaktivitäten, darunter der Wegfall von Eintrittskampagnen in neuen Märkten. Zur Unterstützung der Umsatzentwicklung setzte der Fashion-Online-Store auf Performance Marketing und die Erstellung von Content, u. a. für ausgewählte exklusive Kollektionen wie mit ‘florence by mills’ von Millie Bobby Brown, Kevin Trapp, Chiara Biasi und dem Basketball-Weltmeister Dennis Schröder.

Die beiden Berichtssegmente im Commerce-Geschäft von ABOUT YOU steigerten ihre Umsätze leicht. Das Segment DACH wuchs trotz der eingetrübten Verbraucherstimmung in Deutschland profitabel um 0,3% auf 207,3 Mio. EUR. Das Wachstum in Österreich und der Schweiz glich die schwächere Entwicklung in Deutschland aus. Im gleichen Zeitraum erreichte das bereinigte EBITDA 3,9 Mio. EUR und die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 1,9%.

Das Segment Rest of Europe (RoE) konnte im Vergleich zum ersten Quartal wieder auf seinen positiven Wachstumskurs zurückkehren und den Umsatz um 1,3% auf 212,1 Mio. EUR steigern. Die Märkte und Regionen weisen voneinander abweichende Wachstumsraten auf, abhängig von länderspezifischen Faktoren wie der Inflation, dem Einfluss der Initiativen zur Kostenreduktion und Vorjahreseffekten. Das bereinigten EBITDA zeigte eine Verbesserung auf -22,4 Mio. EUR und die bereinigte EBITDA-Marge lag bei -10,6%.

Im B2B-Geschäft verzeichnete ABOUT YOU im Segment Tech, Media und Enabling (TME) einen Umsatzrückgang von 3,0% auf 44,8 Mio. EUR, vor allem aufgrund der verringerten Marketingbudgets der Markenpartner im herausfordernden Marktumfeld und daraus resultierend sinkenden Media-Einnahmen. Positiv verlief die Entwicklung im Tech-Bereich, in dem das Wachstum nach der Abspaltung der SCAYLE GmbH mit mehr Autonomie und Flexibilität vorangetrieben wird. Nach erfolgreich abgeschlossenen Implementierungsprojekten mit Geschäftskunden wie s.Oliver, Fielmann und DEFSHOP schloss der Tech-Bereich das zweite Quartal mit einem Umsatzwachstum ab. Auch im ersten Quartal wuchs der Tech-Bereich bereits im Umsatz. Das bereinigte EBITDA im TME-Segment hat sich mehr als verdoppelt auf 10,5 Mio. EUR, mit einer deutlichen Erhöhung der bereinigten EBITDA-Marge auf 23,4% (8,8% im Vorjahr), u. a. getrieben durch den immer höheren Anteil von hoch-margigen Software-Lizenzeinnahmen.

Die Kunden- und Bestellzahlen von ABOUT YOU steigen kontinuierlich an: 12,6 Mio. aktive Kund*innen tätigten 39,1 Mio. Bestellungen im Online-Fashion-Store in den letzten zwölf Monaten zum 31. August 2023. Mit einer durchschnittlichen Bestellhäufigkeit von 3,1 bestellten sie regelmäßiger bei ABOUT YOU als im Vorjahr. Die durchschnittliche Warenkorbgröße erhöhte sich aufgrund höherer Bruttoverkaufspreise leicht um 0,1% auf 55,6 EUR.

Vor dem Hintergrund der erreichten Ergebnisse sowie des anhaltend heraufordernden Marktumfelds konkretisiert die ABOUT YOU Group die Erwartungen an die Umsatzentwicklung für das Geschäftsjahr. Auf Konzernebene erwartet der Vorstand nun ein Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne von +1% bis +11% gegenüber dem Vorjahr. Weiterhin wird erwartet, dass die Group ihre Marge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich verbessert und die Gewinnschwelle auf Basis des bereinigten EBITDA erreicht.