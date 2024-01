ABOUT YOU Holding, tut es schon wieder!

Die About You-Aktie wird aus technischer Sicht nicht gut bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,042 EUR, was einer Abweichung von -18,84 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (4,98 EUR) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,28 EUR wurde mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-5,56 Prozent Abweichung) negativ bewertet. Insgesamt erhält die About You-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien wurde festgestellt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen neutral über About You diskutierten. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für About You ergibt eine "Neutral"-Bewertung sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die About You-Aktie gemäß der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Bewertung, während der Relative-Stärke-Index neutrale Signale liefert.