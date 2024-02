ABOUT YOU Holding im Check!

Die technische Analyse der About You-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,952 EUR einen Abstand von -20 Prozent zum GD200 (4,94 EUR) aufweist. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 4,19 EUR. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,68 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von About You als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit deutet darauf hin, dass das Unternehmen eine zunehmende Aufmerksamkeit erfährt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die About You-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber About You eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält About You daher eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt ein "Gut"-Rating von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die About You-Aktie derzeit überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 72 liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,84, was bedeutet, dass hier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für About You.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale für die About You-Aktie, wobei das Sentiment der Anleger positiv ist, während der RSI auf überkaufte Bedingungen hinweist. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.