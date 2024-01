ABOUT YOU Holding im Check!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei About You liegt der RSI7 aktuell bei 49,72 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 52,42 an, dass About You neutral eingestuft werden kann.

Das Anleger-Sentiment bezüglich About You war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab positive Diskussionen an fünf Tagen und an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten Tagen gab es jedoch weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zu About You zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz und eine geringe Stimmungsänderung. Dies führt zu einer eher schlechten Einschätzung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds.

Insgesamt ergibt sich damit für About You in Bezug auf die technische Analyse eine eher schlechte Bewertung, basierend auf der Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 und 200 Tage.

Die aktuelle Bewertung für About You basierend auf den verschiedenen Analysen fällt daher insgesamt neutral bis schlecht aus.