Die ABOUT YOU Holding-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für About You wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 beträgt aktuell 37,19 Punkte, was bedeutet, dass About You weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 54,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 4,98 EUR für die About You-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag mit 4,042 EUR 18,84 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,28 EUR wird mit einem Schlusskurs von -5,56 Prozent unter diesem Durchschnitt als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über About You eher neutral diskutiert. Größtenteils wurden neutrale Einstellungen an insgesamt zehn Tagen beobachtet. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen hat sich jedoch nicht signifikant von der gewohnten Menge unterschieden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die About You-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.