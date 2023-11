ABOUT YOU Holding Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Vale":

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden bei About You über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die About You Aktie als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 5,37 EUR und der aktuelle Kurs der Aktie liegt um -16,54 Prozent über diesem Trendsignal. Auch der gleitende Durchschnittskurs GD50 der letzten 50 Tage liegt mit 5,45 EUR um -17,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei About You wurde sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI betrachtet und festgestellt, dass die Aktie in beiden Fällen überkauft ist. Daher wird sie auch hier als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die About You Aktie wurde ebenfalls untersucht. Es wurden neutrale Kommentare auf sozialen Plattformen gemessen und auch in den vergangenen Tagen waren die Themen neutral. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

