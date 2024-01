ABOUT YOU Holding Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse der About You-Aktie zeigt, dass sie derzeit in einem Abwärtstrend ist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,05 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,988 EUR liegt, was einer Abweichung von -21,03 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 4,32 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -7,69 Prozent führt. Beide Trendindikatoren bewerten die Aktie als "Schlecht".

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung überwiegend positiv war, jedoch in den letzten zwei Tagen negative Themen überwogen. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung.

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf About You festgestellt. Dies wird als positiv bewertet. Auch die erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen führt zu einer positiven Bewertung. Insgesamt erhält About You in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die About You-Aktie, mit einem RSI7 von 69,9 und einem RSI25 von 64,37, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von About You basierend auf den trendfolgenden Indikatoren, dem Sentiment und dem Relative Strength-Index als "Schlecht" und "Neutral" eingestuft.