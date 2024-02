ABOUT YOU Holding Aktie: Das macht sprachlos!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für About You in den letzten Wochen relativ stabil geblieben ist. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Aus diesem Grund erhält About You von uns eine "Gut"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu About You veröffentlicht. Insgesamt wird die Analyse der Anleger-Stimmung daher mit einer "Gut"-Bewertung abgeschlossen.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der About You-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,85 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,094 EUR, was einen Unterschied von -15,59 Prozent darstellt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 4,1 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die About You-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 60,54, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 52,2 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.