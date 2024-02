ABOUT YOU Holding Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "ICP":

Die technische Analyse der About You-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 4,88 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 4,124 EUR liegt, was einer Differenz von -15,49 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Allerdings zeigt die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage einen gleitenden Durchschnitt von 4,11 EUR, was in etwa der letzten Schlusskurs entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie wird auch als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Analyse der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Diskussionsintensität war mittel, und die Rate der Stimmungsänderung war kaum vorhanden.

Der Relative Strength-Index (RSI) der About You liegt bei 37,12, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine gemischte Bewertung für die About You-Aktie.