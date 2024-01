ABOUT YOU Holding Aktie: Das ist ein Knall!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der About You-Aktie mit 3,994 EUR derzeit -7,97 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Bewertung ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -20,6 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf About You wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für About You ergibt sich ein RSI7-Wert von 49,72 Punkten, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,42 und zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung an. Daher erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz um About You über einen längeren Zeitraum zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht" und "Neutral" hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt ergibt sich somit aus der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment eine neutrale bis schlechte Einschätzung der About You-Aktie auf kurz- und langfristiger Basis.