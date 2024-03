ABOUT YOU Holding Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf About You ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -12,07 Prozent des aktuellen Kurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine geringe Abweichung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 33,6, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 43,44 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".